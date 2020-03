Dedeleben (dpa/sa) - Auf einer Landstraße im Landkreis Harz ist ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Traktor schwer verletzt worden. Freitagmorgen wollte der Traktorfahrer zwischen Dedeleben und Rohrsheim nach links auf ein Feld fahren, zeitgleich setzte der 29 Jahre alte Autofahrer zum Überholen an, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Das Auto fing nach der Kollision sofort Feuer. Der Fahrer, der aus dem Landkreis Helmstedt stammt, wurde in ein Krankenhaus geflogen.