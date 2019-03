Großkorbetha (dpa/sa) - Das Auto eines 56-Jährigen hat sich auf der Autobahn 38 im Burgenlandkreis überschlagen, drei Menschen sind schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei in der Nacht zu Freitag aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei dann bei Großkorbetha gegen ein nicht funktionstüchtiges elektronisches Schild gefahren. Das Fahrzeug sei in einer Böschung zum Stehen gekommen. Der 56-Jährige, sein 30 Jahre alter Beifahrer und ein 34 Jahre alter Mitfahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.