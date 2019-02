Weißenfels (dpa) - Die Basketballer des Mitteldeutschen BC haben im Kampf gegen den Abstieg aus der ersten Bundesliga Verstärkung bekommen. Andrew Warren wechselt mit sofortiger Wirkung vom italienischen Zweitligisten Pompea Mantova nach Weißenfels. Beim Erstligisten aus Sachsen-Anhalt erhält der 31 Jahre alte Spielmacher einen Vertrag bis zum Ende der Saison und wird damit zum dritten Mal in seiner Karriere für die Weißenfelser auf Korbjagd gehen. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.

"Er wird bei uns eine Schlüsselrolle übernehmen", sagte MBC-Trainer Silvano Poropat. Der Neuzugang nahm bereits am Donnerstagabend erstmals am Mannschaftstraining teil und wird am 1. März im Heimspiel gegen Crailsheim, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, sein Comeback bei den Weißenfelsern feiern.

