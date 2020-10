Osterwieck (dpa/sa) - Ein Bauarbeiter ist im Landkreis Harz von einem Gerüst gestürzt und gestorben. Der 57-Jährige habe am Montag im Osterwiecker Ortsteil Dardesheim an einem Einfamilienhaus gearbeitet, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Dabei kam es zu dem Sturz, bei dem sich der Mann tödliche Verletzungen zuzog. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.