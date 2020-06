Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Das Bauhaus Dessau widmet Richard Paulick, einem der wichtigsten Architekten und Stadtplaner der DDR, eine Ausstellung. Unter dem Titel "Bauhaus Shanghai Stalinallee Ha­Neu" wird der Lebensweg Paulicks nachgezeichnet. Der Architekt galt laut dem Bauhaus als Leiter des Aufbaustabs der Berliner Stalinallee. Er habe aber auch Städte wie Hoyerswerda, Schwedt und Halle-Neustadt mit aufgebaut. Paulick (1903-1979) war als junger Mann auch am Bauhaus in Dessau tätig, neben Georg Muche war er der Architekt des Stahlhauses in der Siedlung Dessau-Törten, wie es weiter hieß. Auch seine Zeit in Shanghai sei in die Ausstellung eingeflossen; Paulick emigrierte in der NS-Zeit und kehrte erst 1949 zurück. Die Schau im Bauhausgebäude ist bis zum 23. August zu sehen.

Infos zur Ausstellung

Infos zu Richard Paulick