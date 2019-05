Als vor 100 Jahren das Bauhaus gegründet wurde, sorgten die Architekten und Gestalter für Aufsehen. Denn sie entwarfen Gebäude und gestalteten Räume in ihrem ganz eigenen Stil. Und heute?

Dessau-Roßlau (dpa) - Ist Radikalität in der Architektur - wie einst am Bauhaus praktiziert - heute noch zeitgemäß? Darüber wollen Fachleute mit jungen Menschen in Dessau-Roßlau diskutieren. Unter dem Motto "Festival Architektur Radikal" treffen sich von Freitag bis Sonntag rund 100 Studenten aus der ganzen Welt in der Bauhausstadt. Begleitet von zehn Architekturbüros wollen sie nach Angaben der Organisatoren Visionen für das künftige Zusammenleben der Menschen entwickeln - zumal derzeit in Deutschland heftig um Wohnen, Mieten, Klima und Umwelt besonders in Großstädten diskutiert werde.

Den Bauhäuslern sei es in ihrer Zeit auch nicht nur darum gegangen, Hüllen oder Formen von Bauten zu entwickeln. "Es steckte für sie auch ein gesellschaftlicher Auftrag dahinter", sagte Werner Möller, einer der Kuratoren des Festivals. Geplant sind Workshops, Vorträge, Diskussionen, Filme sowie thematische Führungen zum Thema Bauhaus durch die Stadt. Anliegen sei es, dass Teilnehmer des dreitägigen Festivals, das am Freitag beginnt, am Ende Entwürfe für zeitgemäßes Bauen und Zusammenleben einer Fachjury am authentischen Ort vorstellen können.

Denn Dessau-Roßlau hat neben dem markanten Bauhaus-Gebäude mehrere originale Bauten aus jener Zeit. Sie gehören heute zum Unesco-Welterbe. Zu den radikalen Bauten des 20. Jahrhunderts zählen Fachleute nach Angaben von Möller zum Beispiel das historische Arbeitsamt in der Stadt. Es ist wie auch der Rohbau des künftigen Bauhausmuseums Austragungsort des Festivals.

Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet. Es zog nach Dessau um, wo es seine Blütezeit erlebte. Auf Druck der Nazis wurde es dann in Berlin endgültig geschlossen. Die Bauten, Formen und Entwürfe der Architektur- und Designschmiede gelten bis heute weltweit als Ikone der Moderne. 2019 gibt es anlässlich des Gründungsjubiläums an den Ursprungsorten Weimar, Dessau-Roßlau, Berlin sowie bundesweit Veranstaltungen und Ausstellungen.

