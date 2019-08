Magdeburg (dpa/sa) - Der Bau eines neuen Fußgängertunnels unter der Bundesstraße 80 in Teutschenthal (Saalekreis) beginnt am kommenden Montag. Das 1,2 Millionen teure Bauwerk im Ortsteil Langenbogen soll in zwei Abschnitten bis September 2020 fertig werden, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Während des Baus wird der Verkehr auf der B 80 jeweils einspurig über die Richtungsfahrbahn geleitet, die gerade nicht von der Untertunnelung betroffen ist. Begonnen wird unter der Richtungsfahrbahn Halle.