Magdeburg (dpa/sa) - Ein bewaffneter 60-Jähriger ist in einem Magdeburger Supermarkt beim Diebstahl erwischt und festgenommen worden. Der Mann soll am Donnerstagabend mehrere Bierdosen eingesteckt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erwischte ihn der Ladendetektiv und rief die Polizei. Als die Beamten den mutmaßlichen Dieb durchsuchten, fanden sie zudem ein Messer und eine Schere in seinen Taschen. Da er ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen. Er blieb in Polizeigewahrsam. Am Freitag wurde Haftbefehl erlassen.

Polizeimeldung