Magdeburg (dpa/sa) - Ein maskierter und bewaffneter Mann hat in Magdeburg eine Spielothek überfallen und Beute gemacht. Der Unbekannte habe die 29-jährige Angestellte am Sonntagmorgen mit einer Waffe bedroht und so einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet, teilte die Polizei mit. Die Frau sei unverletzt geblieben. Die Verfolgung des flüchtenden Täters sei bisher erfolglos geblieben. Die Polizei sucht nun Zeugen.