Magdeburg (dpa/sa) - Schulen in Sachsen-Anhalt können sich noch bis zum 31. März um den Titel "Energiesparmeister 2020" bewerben. Bis dahin müssen sie ihre Klimaschutz- und Energiesparprojekte eingereicht haben, wie die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt am Freitag in Magdeburg mitteilte. Das überzeugendste Klimaschutzprojekt erhalte als Landessieger ein Preisgeld von 2500 Euro und habe zudem die Chance auf weitere 2500 Euro Preisgeld für den Bundessieg. Bewerbungen sind auf der Internetseite www.energiesparmeister.de möglich.