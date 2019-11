Der Boxprofi Dominic Bösel sitzt auf einer Pressekonferenz in Halle. Foto: Peter Endig/zb/dpa Peter Endig

Halle (dpa) - Der WM-Kampf von Dominic Bösel gegen den schwedischen Box-Champion Sven Fornling wird vom amerikanischen Sport-Sender ESPN übertragen. Das teilte Bösels Promoter SES mit. Bösel und Fornling kämpfen am Samstag in Halle um die Weltmeister-Gürtel der Verbände WBA und IBO im Halbschwergewicht. Der Titel der WBA ist zunächst als Interims-WM deklariert, da der amtierende Champion Dmitri Biwol nur noch Vereinigungskämpfe mit anderen Weltmeistern bestreiten und zum Super-Champion aufsteigen will.

Für den deutschen Markt überträgt der MDR (ab 22.35 Uhr) den Kampfabend aus Sachsen-Anhalt. Dafür hat der Sender Box-Ikone Henry Maske als Experten verpflichtet. Maske wollte sich 1996 ebenfalls den WM-Gürtel der WBA sichern, verlor allerdings gegen Virgil Hill. Nun soll Bösel es besser machen. "Ich mag Dominic und seine Art zu boxen. Er ist ein technisch versierter Boxer, der mir aufgrund seiner guten Übersicht im Ring gefällt", sagte Maske.

