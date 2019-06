Boxer Tom Schwarz kämpft am Samstag in New York gegen Tyson Fury um den WM-Titel. Foto: John Locher/AP/dpa/Archiv John Locher

Las Vegas (dpa) - Auch die Großmutter fiebert mit. "Meine Oma ist dabei, darauf bin ich sehr stolz", sagte Boxprofi Tom Schwarz dem Radiosender MDR Jump am Donnerstag. Demnach wird seine Großmutter auch am kommenden Samstag in Las Vegas sein, wenn der 25 Jahre alte Profi-Boxer im Schwergewicht gegen Tyson Fury um den WM-Titel in den Ring steigt. "Wenn ich Tyson Fury schlage, wofür ich trainiert habe, und was ich am Samstag auch tun werde, dann werde ich hier öfter boxen", kündigte Schwarz bereits an. Seine bisherigen 24 Profikämpfe beendete der gebürtige Hallenser allesamt siegreich.

