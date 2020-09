Blankenburg (dpa/sa) - Aus dem Schlosspark in Blankenburg ist eine 100 Kilogramm schwere Bronzestatue gestohlen worden. In der Nacht zum Freitag drangen Diebe in das Gelände des Schlosses ein und nahmen die Skulptur mit - sie zeigt eine auf einem Stein sitzende Frau, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die Statue habe einen Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können.

Pressemitteilung