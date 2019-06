Zeitz (dpa/sa) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler sitzt nach Durchsuchungen der Polizei in Untersuchungshaft. Auf dem Grundstück des 32-Jährigen in Zeitz (Burgenlandkreis) entdeckten die Ermittler eine Cannabisplantage mit rund 60 Pflanzen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Zudem stellten sie unter anderem Betäubungsmittel, eine Armbrust und mehr als 20 illegale Böller sicher. Vor Ort entdeckte mehrere Hundert Euro Bargeld könnten laut den Ermittlern aus dem Verkauf von Drogen stammen. Der 32-Jährige wurde bei den Durchsuchungen am Donnerstagabend zunächst vorläufig festgenommen. Am Freitag wurde der einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Es werde weiter ermittelt, hieß es.