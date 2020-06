Reifenstein (dpa/th) - Nach einer Corona-Infektion in einem Pflegeheim in Reifenstein hat der Eichsfeldkreis am Wochenende seinen Krisenstab reaktiviert. Er habe am Samstag und Sonntag seine Arbeit per Telefonkonferenz wieder aufgenommen, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Das Gremium war zu Wochenbeginn angesichts rückläufiger Infektionszahlen im Landkreis in den Standby-Modus versetzt worden. Wegen des Nachweises des Sars-CoV-2-Virus bei einer Mitarbeiterin des Heimes wurden Tests bei 55 Personen veranlasst. Bisher sei aber keine weitere Infektion nachgewiesen worden, hieß es.

Im Eichsfeldkreis wurden seit Ausbruch der Corona-Pandemie 159 Infektionen bestätigt, davon gelten 143 Patienten inzwischen wieder als genesen. Neun Menschen sind nach Zahlen des Landratsamtes an oder mit einer Corona-Infektion verstorben.

