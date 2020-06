Halle (dpa/sa) - Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Zeitungsläden sowie bestimmte weitere Einrichtungen dürfen in Sachsen-Anhalt weiterhin an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das Landesverwaltungsamt verlängerte die entsprechende Regelung bis zum 12. Juli, teilte es am Donnerstag in Halle mit. Die Regelung war wegen der Corona-Pandemie getroffen worden. Mit den zusätzlichen möglichen Öffnungszeiten soll die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt und Menschenansammlungen vermieden werden. Praktisch wird von der Regelung so gut wie kein Gebrauch gemacht.