Wittenberg (dpa/sa) - Unbekannte Diebe haben 16 Weihnachtsbäume vom Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs an der B187 in Jessen (Landkreis Wittenberg) gestohlen. Für den Abtransport in der Nacht zu Samstag sei die Umzäunung niedergerissen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 500 Euro, hieß es.