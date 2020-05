Magdeburg/Arendsee (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts einzige Mutter-Kind-Kurklinik am Arendsee profitiert laut dem Träger DRK von der Ausweitung eines bundesweiten Covid-19-Rettungsschirms. "Unsere Kurklinik in Arendsee kann durch diese Unterstützung ihre wertvollen Angebote für Familien - nicht nur aus Sachsen-Anhalt sondern aus ganz Deutschland - aufrechterhalten", sagte der Präsident des DRK-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Roland Halang, am Dienstag. "Wir gehen davon aus, dass der ohnehin hohe Bedarf an Mutter-/Vater-Kind-Kuren nach der Corona-Pandemie noch steigen wird, und dann sind wir arbeitsfähig."

Mitte April hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf die drohende Schließung der Einrichtung im Landesnorden hingewiesen und Hilfe gefordert. Seit Mitte März dürften keine neuen Kurgäste mehr aufgenommen werden - es fehlten die Einnahmen. Viele Sachkosten liefen weiter, es gebe nur wenige Rücklagen, hieß es. Der Rettungsschirm hatte zuvor laut DRK Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen einbezogen, aber keine Mutter-Kind-Kurkliniken.

