Sandersdorf-Brehna (dpa/sa) - Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B100 bei Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Dienstag in den Gegenverkehr gefahren, um ein Auto zu überholen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei sein Auto frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 69 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine Mitfahrer im Alter von 10 und 68 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die B100 war für die Aufräumarbeiten für knapp drei Stunden vollgesperrt.