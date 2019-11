Burg (dpa/sa) - Einbrecher haben in Burg (Landkreis Jerichower Land) einen Waffentresor mit zwei Jagdgewehren erbeutet. Die Täter hätten den Tresor im Ortsteil Detershagen am Wochenende gewaltsam aus seiner Verankerung in einem Kellerraum herausgerissen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Besitzerin des Hauses habe den Diebstahl am Sonntag bemerkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.