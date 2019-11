Halle (dpa/sa) - Der einjährige Sohn von Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und Band-Gitarrist Thomas Stolle hat für die bevorstehende Tour der Band bereits einen eigenen Backstage-Pass. "Natürlich kommt der Kleine mit, ist ja klar", sagte Kloß im Interview mit dem Sender MDR Jump. Im Januar starten die vier Musiker von Silbermond ihre Konzertreise - zum ersten Mal mit Kind im Gepäck. "Die Großeltern sind auch ganz engagiert, was ganz toll ist. Die helfen natürlich auch an jeder Ecke und an jedem Ende", sagte Kloß. Auch bei Proben sei ihr Kind dabei. "Wir mussten ihn nur fernhalten vom Schlagzeug."