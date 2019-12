Magdeburg (dpa/sa) - Last-Minute-Geschenke und letzte Einkäufe für die Festtafel: Sachsen-Anhalts Einzelhandel ist im Weihnachtsgeschäft auf die Zielgerade eingebogen. "Die vergangene Woche hat die Zufriedenheitswerte aber etwas gesenkt", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt und Thüringen, Knut Bernsen, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Das bedeutet, dass wir die hohen Erwartungen an die Umsätze etwas nach unten korrigiert haben." Es sei einfach nicht so voll gewesen wie vermutet. Laut Bernsen besteht aber weiter die Hoffnung auf "positive Ergebnisse in Richtung drei Prozent Wachstum" für den Zeitraum November und Dezember.

Am vierten Adventssonntag hatten unter anderem Geschäfte in Magdeburg für fünf Stunden geöffnet. Viele Kunden nutzten das Angebot für letzte Besorgungen und einen anschließenden Bummel über den Weihnachtsmarkt. Bernsen rechnete damit, dass es am Montag noch einmal ordentlich voll in den Geschäften wird. Am Vormittag des Heiligabends landen seiner Einschätzung nach fast ausschließlich Lebensmittel für die Feiertage in den Einkaufswagen. "Das Weihnachtsgeschäft geht ja nach Weihnachten weiter." Viele würden sich vom geschenkten Geld etwas kaufen.

Verkaufsklassiker im Weihnachtsgeschäft seien wie in den Vorjahren Spielwaren, Schmuck, Bücher und Kosmetika. Auch elektronische Geräte und vor allem Gutscheine würden unter den Weihnachtsbäumen liegen.

Handelsverband Sachsen-Anhalt