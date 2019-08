Arendsee (dpa/sa) - Nach der Brandstiftung an einer Gartenlaube in Arendsee, in der ein AfD-Politiker mit seiner Partnerin übernachtete, werten Ermittler weiter Spuren aus. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen könnten keine Details genannt werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein möglicher Brandstifter sei noch nicht gefunden.

Das Feuer war am 28. Juli vor der Holzlaube ausgebrochen. Darin hielten sich zu dem Zeitpunkt der 32 Jahre alte AfD-Kreisvorsitzende der Altmark West, Sebastian Koch, und seine 27 Jahre alte Partnerin nach einem Sommerfest der Jugendorganisation der Partei auf. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein politisches Motiv für die Tat ist den Angaben nach nicht ausgeschlossen. Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt.