Leipzig (dpa/sn) - Etwa hundert Aussteller präsentieren seit Donnerstag bei der Messe Beach & Boat in Leipzig Neuheiten rund um Wassersport. Sportarten wie Stand Up Paddling (kurz SUP), Paddeln, Surfen und Tauchen werden vorgestellt, wie eine Sprecherin der Messe sagte.

Ausprobieren lassen sich die Sportarten in einem 550 Quadratmeter großen Pool. Zusätzlich können sich Besucher in einem 40 Kubikmeter großen Tauchbecken unter Wasser ausprobieren. Daneben werden Luxusjachten und Bootsausrüstung vorgestellt. Im Vorjahr hatten noch etwa 50 Aussteller mehr ihre Neuheiten auf der Messe präsentiert.

Parallel zur Beach & Boat findet auf dem Messegelände bereits seit Samstag die Verbrauchermesse Haus-Garten-Freizeit in Kombination mit der Mitteldeutschen Handwerksmesse statt. Insgesamt rechnet die Messe bei den drei Veranstaltungen mit etwa 170 000 Besuchern. Zur Beach & Boat kamen im Vorjahr rund 21 700 Menschen.

