Borne (dpa/sa) - Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Borne (Salzlandkreis) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben wurde er nach dem Brand am Montag vor Ort auf etwa 400 000 Euro geschätzt. Die Bewohner hatten sich demnach selbstständig ins Freie gerettet. Eine Frau zeigte typische Symptome einer Rauchgasvergiftung und wurde im Rettungswagen behandelt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Mittag auf einer Seite des Doppelhauses ausgebrochen. Als die Polizei eintraf, brannte das Dach. Das Doppelhaus war zunächst nicht mehr bewohnbar.