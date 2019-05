Wolmirstedt (dpa/sa) - Eine Gemeinschaftsschule in Wolmirstedt (Börde) ist wegen eines Brandes evakuiert worden. Das Feuer war am Montagmorgen in einer Schultoilette gelegt worden, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Als die Beamten eintrafen, bildete sich schon starker Rauch, die rund 220 Schüler verließen das Gebäude. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort. Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet. Der Sachschaden soll bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Pressemitteilung