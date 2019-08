Potsdam (dpa) - Geburtstagsständchen und Kinder im Sandmännchen-Kostüm: Im Filmpark Babelsberg haben am Samstag zahlreiche Fans den 60. Geburtstag des Sandmanns gefeiert. Bereits eine halbe Stunde vor der Öffnung des Parks bildeten Besucher Schlangen vor dem Eingang. Geburtstagsständchen zu Ehren des kleinen Mannes mit der roten Mütze und dem weißen Bart wurden gesungen, wie eine Sprecherin sagte. Kinder hatten sich als Sandmännchen verkleidet. Sie erhielten freien Eintritt in den Filmpark. Wie viele Besucher zum Geburtstagsfest kamen, wollte der Park am Sonntag bekannt geben. Bei der großen Geburtstagsshow gratulierten bekannte Freunde der Trickfilm-Puppe, darunter Rabe Socke, Shaun das Schaf und der Ohrenbär.

"Unser Sandmännchen" wurde am 22. November 1959 erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Wenige Tage später lief der kleine Mann mit dem Schlafsand dann auch im Westfernsehen. Nach Angaben des Filmparks ist es die älteste Kinderfernsehsendung, die bis heute produziert wird.