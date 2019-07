Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Der Online-Fotoanbieter Myposter vergrößert seinen Standort in Bitterfeld-Wolfen. Neben der Produktion sollen im Gewerbegebiet "Solar Valley" künftig auch Teile des Service- und Grafikteams angesiedelt sein, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst gehe es um fünf weitere Mitarbeiter. Die beiden Bereiche werden bisher vom Hauptsitz bei München betreut, dort sei es derzeit schwer, neues Personal zu finden. In Bitterfeld-Wolfen sei es zuletzt etwas leichter gewesen, so die Sprecherin. Myposter hatte vorigen Herbst sein neues Produktionswerk im Ortsteil Thalheim bezogen. Seither hat das Unternehmen dort nach eigenen Angaben 380 000 Fotoprodukte gefertigt.