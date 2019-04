Magdeburg (dpa/sa) - Weil die Verwandtschaft finanziell ausgeholfen hat, ist eine 33-Jährige in Magdeburg um eine Gefängnisstrafe herumgekommen. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, war die Frau am Donnerstag im Hauptbahnhof der Stadt kontrolliert worden. Dabei sei aufgefallen, dass gegen sie ein Haftbefehl der Magdeburger Staatsanwaltschaft vorlag. Demnach war gegen die Frau im Juni des Vorjahres ein Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergangen. Die Frau sollte 750 Euro zahlen oder ersatzweise 30 Tage in Haft. Weil beides nicht geschah, sei der Haftbefehl ergangen. Mithilfe von Verwandten zahlte die Frau die Geldstrafe - und konnte heimgehen.