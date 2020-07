Diesdorf (dpa/sa) - Unter dem Motto "Aust un‘ Vergodendeel" will das Freilichtmuseum Diesdorf seien Besuchern am Sonntag (10.00 Uhr) zeigen, wie vor 100 Jahren gearbeitet und gefeiert wurde. Anstrengend und arbeitsreich sei die Zeit der sommerlichen "Aust", der Roggenernte, gewesen. Beim anschließenden "Vergodendeel" sei besonders ausgelassen gefeiert worden. Beim Museumsfest werde sowohl die mühsame Arbeit mit der Sense gezeigt, historische Traktoren als auch der Tanz um die letzte Garbe. Eine Erntevorführung werde sachkundig kommentiert, unterbrochen von der Vesper am Feldrand. Wegen der Corona-Eindämmungsverordnung könnten nur bis zu 1000 Besucher beim Museumsfest dabei sein.

