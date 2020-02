Wanzleben (dpa/sa) - In Wanzleben (Landkreis Börde) haben Unbekannte ein Friedhofstor geklaut. Das zweiflügelige Tor mit grünem Stahlrahmen wurde am Wochenende so abgebaut, dass es wiederverwendet werden könne, wie die Polizei in Haldensleben am Dienstag mitteilte. Es sei erst vor zwei Jahren neu errichtet worden. Der Schaden wurde mit rund 2000 Euro angegeben.