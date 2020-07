Bad Lauchstädt (dpa/sa) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 163 in Bad Lauchstädt ist ein 66-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er geriet am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto eines 38-Jahre alten Fahrers zusammen, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der 66-Jährige wurde tödlich, der 38-Jährige leicht verletzt.