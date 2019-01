Magdeburg (dpa/sa) - In einem Magdeburger Kleingartenverein sind fünf Gartenlauben in Flammen aufgegangen. Die Lauben, die nah beieinander in zwei Gartensparten standen, fingen am Montagabend Feuer, wie das Polizeirevier Magdeburg am Dienstag mitteilte. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei schloss einen technischen Defekt nicht aus. Zeugen werden gesucht.

