Halle (dpa/sa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Drei Mitfahrer wurden am späten Samstagabend zudem leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 39-Jährige war demnach in ihrem Wagen sitzend zunächst mit der Mittelleitplanke und dann mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Beide Autos seien dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Ein Wagen sei dort liegengeblieben, der andere sei zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden und auf dem Dach liegengeblieben. Die 39-Jährige und der Fahrer des zweiten Autos kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zu Letzterem lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Die Autobahn war für rund zwei Stunden gesperrt.