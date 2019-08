Bernburg (dpa/sa) - Ein 29 Jahre alter Straftäter ist aus dem Maßregelvollzug in Bernburg entkommen. Der seit rund eineinhalb Wochen flüchtige Mann gelte als gefährlich, teilte die Polizei am Freitag mit. Er saß seit August 2017 in Bernburg eine Freiheitsstrafe wegen versuchten schweren Raubes und Diebstahls mit Waffen ab. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Deshalb werde nun öffentlich nach dem Mann gefahndet. Wer den Flüchtigen sehe, solle die Polizei verständigen und nicht versuchen, selbst an ihn heranzutreten.