Elend/Wernigerode (dpa/sa) - Ein vor rund drei Wochen in Wernigerode gestohlener Heißluftballon ist wieder aufgetaucht. Ein Förster entdeckte Ballon und Zubehör der Firma Brockenballon am Dienstag in einem Wald bei Elend im Oberharz, wie die Polizei mitteilte. Der Ballon sei unbeschädigt gewesen. Er müsse kurz zuvor in dem Waldstück abgelegt worden sein - am Montag war dem Förster noch kein Ballon aufgefallen. Unbekannte hatten den Ballon samt dem bunten Anhänger, in dem er verstaut war, in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar gestohlen. Von dem Anhänger fehlt den Angaben zufolge nach wie vor jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.