Halle (dpa/sa) - Das Schwarzfahren ist einem gesuchten Dieb in Halle zum Verhängnis geworden. Der 42-Jährige war in einer Regionalbahn ohne Fahrschein unterwegs, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle des Mannes am Dienstag stellte sich heraus, dass er in Berlin wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Er floh und wurde deshalb mit Haftbefehl gesucht. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss der 42-Jährige nun 151 Tage im Gefängnis verbringen.

Mitteilung der Bundespolizei