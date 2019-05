Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Masern-Impfpflicht begrüßt. Sie stimme einer bundesweit einheitlichen Regelung ausdrücklich zu, sagte Grimm-Benne am Montag in Magdeburg. "Wir brauchen eine weitreichende Impfpflicht gegen Masern, die nicht an Landesgrenzen haltmacht, denn diese gefährliche Krankheit muss endlich der Vergangenheit angehören. Wir brauchen eine höhere Verbindlichkeit. Die wissenschaftlichen Fakten sprechen da eine ganz klare Sprache für das Impfen."

In Sachsen-Anhalt seien vergleichsweise viele Menschen geimpft, betonte die Ministerin. Im Untersuchungsjahr 2017 habe die Quote bei 98,3 Prozent gelegen, bei der zweiten Impfung bei 94,1 Prozent. 2018 habe es in den Kitas lediglich einen Masernfall gegeben.

Spahn will verpflichtende Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder mit Bußen bis zu 2500 Euro und einem Ausschluss vom Kita-Besuch durchsetzen. Die Pflicht soll ab 1. März 2020 gelten, wie ein Gesetzentwurf vorsieht. Der Koalitionspartner SPD unterstützt die Pläne.