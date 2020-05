Barleben (dpa/sa) - Im Technologiepark Ostfalen in Barleben (Landkreis Börde) ist am Freitag der Grundstein für die Erweiterung des Werkes des Anlagenbauers Horiba FuelCon gelegt worden. Der Batterie- und Brennstoffzellenspezialist investiere dort rund 30 Millionen Euro und wolle bis zu 250 neue Arbeitsplätze schaffen, teilte das Wirtschaftsministerium in Magdeburg mit. Der Neubau solle die Rolle des Unternehmens als weltweites Kompetenzzentrum innerhalb der japanischen Horiba-Gruppe stärken.

