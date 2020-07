Möckern (dpa/sa) - Zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sollen ein Hakenkreuz auf das Rathaus in Loburg gesprüht haben. Bei der Tat in der Gemeinde Möckern (Landkreis Jerichower Land) in der Nacht zu Sonntag wurden die Täter von einem Zeugen beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verdächtigen wurden daraufhin von der Polizei identifiziert. Die Sprühdose wurde sichergestellt.

Pressemitteilungen Polizei Jerichower Land