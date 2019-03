Halle (dpa/sa) - Das Handwerk in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr einen höheren Umsatz erzielt. Im Vergleich zu 2017 stieg der Wert um 2,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Besonders groß war das Plus demnach im Baugewerbe. Die Branche legte um 4,9 Prozent zu, das Ausbaugewerbe um 3,0 Prozent. Auch die Handwerke für den gewerblichen Bedarf sowie das Kraftfahrzeug- und Gesundheitsgewerbe erzielten Zuwächse.

Während die Umsätze im Handwerk für den privaten Bedarf stagnierten, verzeichnete das Lebensmittelgewerbe ein Minus von 3,6 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten aller Handwerksbranchen sank im Durchschnitt leicht um 0,2 Prozent. Absolute Zahlen legten die Experten nicht vor.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes