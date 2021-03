Halle (dpa/sa) - Die Handwerkskammer in Halle hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Rücknahme der Osterruhe begrüßt. "Unternehmer brauchen einen verlässlichen Planungshorizont und klare Perspektiven. Wirtschaft ist auch Psychologie", sagte Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, am Mittwoch. Wenn die Politik nicht umdenke, würden viele Betriebe die kommende Zeit nicht überstehen können. Daher begrüßen er die Rücknahme, so Neumann.

Die Bundeskanzlerin hatte die Rücknahme mit zu vielen ungeklärten Fragen bei der Umsetzung begründet. Die Idee sei mit bester Absicht entworfen worden, sagte Merkel in Berlin nach kurzfristig angesetzten Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch. Zu viele Fragen von der Lohnfortzahlung bis zur Lage in Geschäften und Betrieben hätten aber in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden können, wie es nötig gewesen wäre.

