Goslar (dpa) - Der Tourismus im Harz könnte zu Pfingsten langsam wieder in Schwung kommen. "Es gibt Licht am Horizont", sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbands HTV, Carola Schmidt. Die Nachfrage nach touristischen Angeboten steige seit Tagen. Da zudem die Weichen für den internationalen Tourismus noch nicht gestellt seien, sehe der Harz derzeit sogar gute Chancen, neue Zielgruppen für sich zu gewinnen. Der Verband habe für eine hohe Auslastung der touristischen Infrastruktur in den kommenden Monaten eine Werbe-Kampagne gestartet. Dazu sollen verstärkt Social-Media-Kanäle genutzt und Kooperationen mit Bloggern, sogenannten Influencern und Online-Vertriebs-Plattformen eingegangen werden. Zu Pfingsten erwarte die Gäste bereits ein großes touristisches Angebot, sagte Schmidt.

