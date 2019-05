Magdeburg (dpa/sa) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch haben die Menschen in Sachsen-Anhalt dazu aufgerufen, sich an der Europawahl zu beteiligen. "Es liegt an uns, die europäische Zukunft aktiv mitzugestalten, die gemeinsamen Errungenschaften zu bewahren", erklärte sie am Dienstag in Magdeburg. Zudem gelte es mit der Stimmabgabe die Europäische Union handlungsfähig für die Zukunft zu machen und ihr eine selbstbewusste Rolle in der Welt aufzutragen. Am 26. Mai ist die Wahl zum Europäischen Parlament.

Wahlaufruf - Haseloff und Brakebusch