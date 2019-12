Magdeburg/Potsdam (dpa/sa) - Der diesjährige Sommer ist der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 in Sachsen-Anhalt gewesen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad Celsius liege er um 3,2 Kelvin höher als der 30-jährige Mittelwert, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Der absolute Landestemperaturrekord wurde Ende Juni mit 39,6 Grad an der Wetterstation in Bernburg geknackt. Die bisherige Spitze in Sachsen-Anhalt hielt ebenfalls Bernburg mit einer Temperatur von 39,5 Grad Celsius - aus dem Vorjahr.

Auch bei den Sonnenstunden hatte es der Sommer 2019 laut DWD in sich: Im Durchschnitt waren es 768 Stunden, damit wurde der vierthöchste Wert seit 1951 erreicht. Regen fiel hingegen recht wenig. Durchschnittlich waren es im Sommer 122 Liter pro Quadratmeter. Damit waren die Sommermonate die neunttrockensten seit 1881. Von dem ungewöhnlich schönen Sommer profitierten unter anderem Freibadbetreiber und der Tourismus, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Bauern und die Schifffahrt hatten eher das Nachsehen.