Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv Hauke-Christian Dittrich

Unbekannte brechen in ein Tierheim ein und nehmen zwei Hundewelpen mit. Hinweise aus dem Internet helfen bei der Suche.

Haldensleben (dpa/sn) - Erst gestohlen, dann zurückgebracht - zwei Hundewelpen sind wohlbehalten zurück im Tierheim des Stadtteils Satuelle von Haldensleben (Börde). Zunächst hatte die Polizei am Montag ihren Diebstahl mitgeteilt. Nach Hinweisen in den sozialen Medien im Internet wurden die Tiere dem Heim zurückgegeben. Ein 22-Jähriger gab an, er habe sie am Sonntagmorgen von einem Bekannten erhalten, um auf sie aufzupassen. Bei den Tieren handelt es sich um einen Mix aus den Hunderassen Chihuahua und französischer Bulldogge.

Die Täter hatten sich am Wochenende gewaltsam Zugang auf das Heim-Gelände verschafft und den Maschendraht des Hundezwingers durchtrennt. Die Polizei hatte nach Zeugen gesucht.