Calbe (dpa/sa) - Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Calbe (Salzlandkreis) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Hauses aus, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Mittwoch mitteilte. Nachdem die beiden Hausbewohner den Brand entdeckt hatten, konnten sie das Haus unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen aus Calbe, Schönebeck und Schwarz an. Nach den bisherigen Ermittlungen beträgt der Schaden bis zu 30 000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Hausbewohner kamen bei Bekannten unter.