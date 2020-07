Magdeburg (dpa/sa) - An einem Magdeburger Gymnasium ist ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Folge wurde für rund 100 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte und Sekretärinnen eine Quarantäne verhängt, wie die Landeshauptstadt Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Der Lehrer sei zu Wochenbeginn noch in der Schule tätig gewesen. Er habe enge Kontakte zu acht Lehrkräften und zwei Personen im Sekretariat gehabt. Sie müssten nun zehn Tage zu Hause bleiben. Derselbe Zeitraum gelte auch für die rund 100 Kinder und Jugendlichen, die der Lehrer in diversen Klassen unterrichtet habe. Die Quarantäneanordnung gelte bis zum 17. Juli.

Die Sommerferien beginnen in Sachsen-Anhalt am 16. Juli. Der Magdeburger Amtsarzt Eike Hennig wies darauf hin, dass das Gesundheitsamt im Einzelfall die Quarantäne verkürzen kann.

Pressemitteilung der Stadt Magdeburg zur Quarantäne am Gymnasium