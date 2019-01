Drebach (dpa) - Besucher der Sternwarte im erzgebirgischen Drebach haben am Montagmorgen den Blutmond beobachtet. "Sonne, Erde und Mond standen auf einer Linie", sagte der Leiter der Sternwarte, Jens Kandler, am Montag. Dadurch habe es eine Mondfinsternis gegeben, bei der der Mond rot leuchtete. Rund 20 Interessierte bewunderten das Naturphänomen bei klarer Sicht von der Sternwarte aus. "Die nächste Mondfinsternis ist in Mitteldeutschland erst am 20. Dezember 2029 sichtbar", sagte der Experte.

Das Naturereignis begann am Montag gegen 4.30 Uhr, als der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückte. Etwas mehr als eine Stunde später war der Mond vollkommen im Kernschatten verschwunden. Die Sternwarte in Drebach wurde vor 50 Jahren als Schulsternwarte eröffnet. Heute gehört ein hochmodernes Planetarium mit Beobachtungskuppel zum Komplex.