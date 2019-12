Timmenrode (dpa/sa) - Zwei junge Frauen sind beim Rücksetzen eines Pickups von der Ladefläche gestürzt und schwer verletzt worden. Die 17- und die 18-Jährige standen auf dem Fahrzeug, als der Fahrer beim Ausparken am Straßenrand abrupt abbremste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie erlitten bei dem Unfall am späten Samstagabend in Timmenrode Kopfverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei der Befragung des Fahrers fest, dass dieser erst 16 Jahre alt war - also keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,90 Promille. Gegen den 16-Jährigen aus Harsleben wird nun ermittelt.